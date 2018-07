Liberan a un hombre tras 17 años en la cárcel por un crimen que cometió su doble

Richard Anthony Jones ha pasado 17 años en prisión por ser el 'supuesto autor' de un robo en 1999 en Roeland Park. Los testigos aseguraron en el juicio que fue él quien cometió el crimen pero después de todos estos años, se ha demostrado que el verdadero ladrón no era solo su doble idéntico, sino que hasta compartían nombre de pila. Ante el descubrimiento, el hombre inocente fue puesto en libertad el pasado jueves.

Jones se convirtió en el centro de la investigación después de que su imagen fuera elegida de una base de datos de la Policía tres meses después del crimen. En el juicio, Jones se defendió diciendo que estaba con su novia y otros miembros de la familia en Kansas City el día del robo, pero la víctima y otro testigo lo identificaron como el ladrón y el jurado lo declaró culpable de robo agravado, condenándolo a 19 años de prisión, aunque apeló la condena.

Los abogados del hombre inocente descubrieron que su 'doble' vivía cerca de la zona en la que se produjo el crimen, mientras que Jones vivía al otro lado de la línea estatal en Kansas City.

Según informa The Kansas City Star, en la audiencia del miércoles, en la Corte de Distrito del Condado de Johnson, los testigos, incluida la víctima de robo, declararon mirando las imágenes de los dos hombres que ya no podían decir si Jones fue el autor. No estaban del todo seguros.

Por esta razón, con los nuevos testimonios y las nuevas pruebas que confirmaban que no había ADN ni huellas del condenado en la escena del crimen, el juez de distrito del condado de Johnson Kevin Moriarty puso en libertad a Jones, aunque no llegó a acusar al otro hombre, que también ha negado el crimen, de cometer el robo.

La abogada de Jones, Alice Craig, ante las imágenes de Jones y del otro hombre conocido como ‘Ricky’ dijo: "Estábamos anonadados por lo mucho que se parecían".

Durante el tiempo que pasó en prisión, Jones estuvo muy enfadado por estar en encarcelado por un crimen que no había cometido, pero cuando vio la imagen del otro hombre, comprendió que podrían haber sido confundido por los testigos fácilmente.

Ahora han creado una petición en GoFundMe para que la gente pueda ayudar a Jones mientras se adapta a la libertad.