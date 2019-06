Una "ola de caca" invade varios hogares tras un problema en el alcantarillado

Cuatro casas del barrio de Melrose, a 15 kilómetros de Boston (Estados Unidos), han sido invadidas por una "ola de caca" que salió de los retretes.

La causa de este problema fue un fallo en el alcantarillado, que provocó que los inodoros se inundaran y se desbordaran las aguas residuales, provocando una situación y un olor asqueroso en los domicilios.

A través de las redes sociales, los afectados han compartidos imágenes de la repugnante escena.

Some Melrose residents dealing with massive sewage backup into their homes. Major cleanup with extensive damage to floors and walls. And they say they felt “stranded” by the city. #WCVB pic.twitter.com/C9xJdtL2Bz

SEWAGE BACKUP: People who live on Brazil St in Melrose say the DPW overpresurrized a blocked line which caused sewage to back up in to their homes. The residents say they have to shell out $ for cleanup until insurance covers. One resident caught it all on camera. @7News pic.twitter.com/e3kVWYZH7X