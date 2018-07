El polémico parecido entre un bolso de diseño de 1.700 euros y una bolsa de Ikea

Es verdad que el material no es el mismo -solo faltaría que te soplasen 1.700 euros por un trozo de polipropileno-, pero no son pocos los que consideran que el Arena Bag, esta enorme bolsa presentada por el creativo de la firma, Demna Gvasalia, no vale ni de lejos esa cantidad, a pesar de estar hecha de piel arrugada.

Aunque esta no es la primera vez que Gvasalia se ve envuelto en una polémica similar en las redes sociales, que se dividen entre aquellos que consideran la georgiano un visionario, y los que lo tachan de “tomadura de pelo”. De diseño, eso sí.

El bolso de Balenciaga vs la bolsa de IKEA / Twitter

Este año, también presentaba lo que los tuiteros bautizaron como el bolso-guarda mantas:

El "bolso guarda-mantas" de Balenciga / Twitter

Aunque todo comenzó unos años atrás. Ya en 2015, Gvasalia presentó otra creación con el sello de Balenciaga, clavadito a bolsas de rayón de 1 euro destinadas a hacer la colada, y que costaba unos 2.000 euros:

El "bolso de lavandería" de Balenciga / Twitter

Antes de eso, Gvasalia lanzó unos maletines a imagen y semejanza de los que se utilizan para guardar mantas baratas.

Y a ti que te parece, ¿es un visionario de la moda? ¿O nos está troleando?