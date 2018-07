Recrea una escena de 'La La Land' para que Emma Stone lo acompañe a su graduación

Un adolescente de Arizona ha elabora un juego de palabras en inglés entre proposal (proposición) y prom (graduación). 'Promposal' es una recreación de una de las escenas de la oscarizada 'La Ciudad de las Estrellas:La la land' y ha triunfado en las redes sociales. No te pierdas esta particular y original 'pedida' a Emma Stone .

Jacob Staudenmaier, un joven de Scottsdale (el mismo pueblo de Arizona donde nació Emma Stone) ha hecho una recreación de la escena inicial de 'La La Land' con la esperanza de que su protagonista, la oscarizada Emma Stone, le acompañe a su graduación.

El cineasta, de tan solo 17 años, reescribió la letra de la canción 'Another Day of Sun' y convenció a todos sus amigos para que apareciesen como extras. El vídeo fue publicado el pasado martes y ya se ha hecho viral con más de 300.000 visualizaciones en Youtube, 20.000 RT en Twitter y casi 45.000 me gusta.

"Comenzó como la típica idea loca de 'Sí, igual voy con Emma Stone a la graduación", contó Staudenmaier a 'USA Today'. "Decidí que, si iba a hacer esto, tenía que hacerlo a lo grande".

Por ahora, Emma Stone no ha contestado a su proposición, pero según el joven, hay rumores de que la madre de la actriz ha visto el vídeo. "Imagino que en algún momento le llegará", añadió el adolescente.

¿Tendrá suerte?