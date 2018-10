Resbala en un charco de cerveza en un súper y le pagan 1.900 euros

Un supermercado de Zaragoza ha sido condenado por un juez a indemnizar a un cliente que sufrió varias contusiones tras caerse al resbalar en un charco de cerveza, según informa El Heraldo.

Los hechos ocurrieron en 2016 en un súper del barrio de La Almozara. El hombre caminaba por uno de los pasillos del establecimiento cuando resbaló porque el suelo estaba mojado. Al caer, se golpeó con una caja de cervezas y rompió el chándal que llevaba puesto.

Como consecuencia del golpe, el hombre se lesionó en la cadera, en una pierna y en la muñeca. Recibió tratamiento farmacológico ya que en las radiografías no se observaron fisuras.

En ese momento, la empresa compensó al hombre por los daños con 44,99 euros, en concepto de "deferencia-complacencia". Sin embargo, el hombre decidió denunciar y reclamar una indemnización por los daños.

Ahora el juez le ha dado la razón y ha condenado a la empresa a indemnizar al hombre con 1.900 por no haber limpiado la zona cuando se derramó el líquido. Por su parte, la empresa aseguraba que se trató de un hecho "inmediato e inevitable", un argumento rechazado por el juez ya que la empresa no ha entregado el vídeo de las cámaras de seguridad y no han aportado pruebas suficientes para su defensa.