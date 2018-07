Soraya Arnelas confiesa uno de sus fetiches: "Tengo más de 25 pelucas para hacer el amor"

Soraya Arnelas, que últimamente se ha hablado mucho de ella por unas fotos donde aparecía extremadamente delgada, vuelve a ser noticia por algo mucho más divertido. Y es que la cantante acudió a un evento recientemente con una peluca morena de corte garçon con flequillo.

Cuando los periodistas le preguntaron por este look, la artista explicó que le parece extraño que la gente se sorprenda de verla con peluca: "Tengo muchas, más de 25 seguro", explica a LOC, y añade: Yo siempre he sido muy echada para adelante y tengo una profesión que me permite jugar con estilismo y peinados un poco más atrevidos. Además, nuestras folclóricas han llevado pelucas toda la vida... Yo no las uso para esconderme ni nada de eso. Me las pongo porque me gusta y me encanta jugar con ellas"

Y ante la pregunta sobre si las usas en la intimidad, la artista no tiene reparos en contestar: "Claro que sí. ¿Por qué no? Me gustan las morenas y alguna pelirroja que tengo, porque son más exóticas, más atractivas". Eso sí, explica que este tipo de postizos requieren muchos cuidados y no duda en llevarlas a su peluquero para que las mantenga en buen estado.