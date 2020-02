Su novia amenaza con abandonarlo y él se tatúa 'Propiedad de Karen' en el pene

Un joven mexicano intenta que su novia no le abandone tatuándose el nombre de ella en el pene.

Un joven mexicano de 18 años ha hecho una locura de amor tan surrealista que inevitablemente se ha hecho viral. El joven no quería perder a su novia, que amenazaba con abandonarle e irse con otro, y cedió a una de las peticiones de la joven: tatuarse su nombre, Karen, en el pene.

Desesperado por no romper con su chica, el joven accedió y terminó tatuándose 'Propiedad de Karen' en sus genitales.

"Él tiene un miembro muy grande y México está lleno de mujeres hot. Le dije que si me ama pues que se tatúe, ese pene grandote es solo mío y si no lo hacía yo me iba con el Kevin", aseguró la novia.

"La amo y todo mi yo es de ella. Se lo quise demostrar, yo soy de su propiedad, ella es como mi ama si hace falta me tatúo cuánto la amo en la frente", explicó él, contento porque la pareja no se haya roto.

