Un perro reparte vino a domicilio durante la cuarentena

Ha sido en la localidad de Hagerstown, en Maryland (EE UU), donde un perro se ha convertido en el nuevo repartidor de confianza del vecindario. Su dueña, que es responsable de una licorería en la zona, ofrece los servicios de transporte del perro para que los clientes no se queden sin bebidas.

El animal, un bóxer de 35 kilos, se llama Soda Pup y hace entregas de vino sin contacto, pero no camina solo por las calles. La dueña del local contrató a una empleada para que lo acompañe en las entregas y avise a los compradores de que no pueden alimentar al perro con otra cosa que no sean cubitos de hielo.

"Hemos tenido compradores que llaman específicamente para que Soda Pup les lleve vino", dice Lori Yata, propietaria de la vinoteca, al New York Post. "No estaba segura de que funcionara. Pero al final a sido un éxito porque todo el mundo se ha encariñado con mi bóxer de 11 años", termina.