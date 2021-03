Nya de la Rubia presenta 'Lo Juro' en Malas Influencias con Coco Pretel

Talento, fuerza, sensaciones... Eso es lo que transmite Nya de la Rubia cuando canta. La artista, que adora sus raíces flamencas, despunta con una propuesta urbana muy interesante. Su nuevo single se llama 'Lo Juro' y lo rodó en una cárcel de Segovia.

"El momento creativo es lo que a mi me encanta", le cuenta la artista a Coco antes de asegurar que "la vida es la que te da la inspiración" para componer.

"Soy muy creativa, me gusta crear todo el rato. La canción habla de jurar no vender el arte a nada ni nadie, me lo imaginé como que te encarcelan el arte. En vez de el trapicheo de tabaco que se hace en la cárcel, pues como un trapicheo de canciones, algo más poético", explica la joven.

La charla con Nya de la Rubia llegó después de que Coco Pretel contara como siempre las noticias más virales y surrealistas, como la del buceador que encontró 25 fardos de cocaína en la costa de Florida o la del gato que se comunica con su dueña para decirle que la música escucha no le gusta. ¡Alucina!

