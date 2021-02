"Siempre he sido más urbana que flamenca": Nya de la Rubia presenta 'Lo Juro'

La cantante nos presenta 'Lo Juro', su nuevo tema, que llega con un videoclip con mucha fuerza rodado en una cárcel. "La canción habla de no encarcelarse. Me lo imaginé como una cárcel de mujeres, no encarcelar el arte", explica sobre la letra y el significado del tema. Pero cuidado porque rodar el vídeo no fue poca broma... "Un mal rollo en la cárcel que flipas, una presión ahí... Aparte del frío. Era una cárcel de mujeres de verdad, de la época de Franco", nos cuenta. "En una de las celdas, que era negra entera, te quedas ahí media hora... Y te cagas".

A Nya de la Rubia la han comparado en alguna ocasión con Rosalía y en el tema hay un verso que hace referencia a esta comparativa. "En alguna ocasión me han dicho que mi música es como la de Rosalía y da un poquito de coraje. Yo no me copio de ella, yo vengo de hace mucho tiempo, y antes que yo la fusión la hizo un montón de gente", explica la joven, que pronto sacará un LP que ha bautizado 'Raíces'. "Siempre he sido más urbana que flamenca", reconoce la artista, que asegura que no fue hasta que vino a Madrid cuando empezó a valorar el mundo flamenco. En ese momento se dio cuenta de que lo llevaba en la sangre.

Además de la música, Nya de la Rubia ha participado en series como Mar de Plástico, Servir y Proteger... ¿Cómo compagina ambas facetas? "No puedo tirar ni por una ni por otra, pero es cierto que a mi laque me gusta es crear, escribir letras, trabajar con el productor... Pero desde pequeñita he querido ser actriz", asegura. "Cuando hago las dos cosas al mismo nivel acabo con un tic en el ojo", cuenta.

¿Qué colaboración le gustaría que se hiciese realidad? "C. Tangana me encanta lo que está haciendo ahora y podría quedar un featuring bastante guapo", cuenta.

