Un valenciano arrasa con la cueva que comenzó a construir con 14 años: "Tiene luz, electricidad, calefacción y wifi"

Andrés (@andresiko_16 en Twitter) es el joven valenciano que se ha construido una cueva con sus propias manos. Hace seis años, cuando tenía catorce, comenzó a picar piedra en el jardín de su casa por una rabieta adolescente.

Sin embargo, lejos de quedarse ahí, Andrés no desistió y gracias al confinamiento ha podido ver terminada la que es su cueva-casa, que cuenta con "luz, electricidad, calefacción y wifi". Tan viral se hizo su hilo de Twitter que un equipo de Antena 3 Noticias se desplazó hasta su domicilio para comprobar que era real.

La inversión económica que ha hecho para poder construir la cueva no supera los 50 euros y, a sus 20 años, asegura que "eso de pagar 100.000 euros por una casa nunca lo he visto, siempre he dicho que puedo vivir más barato".

Vuelve a ver Malas Influencias

Terminamos la semana con Elena Goggin, la dos veces campeona del mundo amateur y campeona de España profesional de K1, una modalidad de lucha que mezcla el kickboxing con el Muay thai.

Antes comentamos noticias que no tienen desperdicio, como la de este chico en Valencia que se construyó con sus manos una cueva y es totalmente habitable.

Recuerda, Malas Influencias de lunes a jueves a las 22.30h en el Instagram de Europa FM.