Iván Torres revela la peculiar forma en que pidió matrimonio a su novia

El sábado pasado los chicos de Efecto Pasillo dieron un concierto muy especial para celebrar sus 10 años sobre los escenarios. Después de un año complicado, esta era una gran oportunidad para que banda se reencontrarse con sus fans, que corearon en el Teatro Nuevo Alcalá las canciones que han marcado la carrera del grupo.

No quisieron faltar a la cita David Otero, Funambulista, los chicos de Arnau Griso o el grupo Despistaos, que acudieron a arropar a Efecto Pasillo sobre el escenario interpretando sus colaboraciones.

Si ya la noche estaba sido especial por estos encuentros, la cosa se puso todavía más romántica cuando Iván, el vocalista de Efecto Pasillo, quiso pedirle matrimonio a su novia en pleno escenario.

"Llevo con mi novia desde el año 2012 y tuvimos una ruptura desde 2017 hasta 2019 y después volvimos. Se ha convertido en una relación muy fuerte, mucho más allá de lo que es cualquier relación y con esto del romanticismo ya habíamos hablado de casarnos. ¿Qué pasa? Que yo se lo decía siempre cuando estaba borracho y ella me decía 'hasta que no me lo digas estando sereno no nos casamos'", contaba Iván Torres a Coco Pretel y Fina Grosso.

"Entonces decidí hacerlo de una manera especial y pensé que ese concierto del sábado lo era y dije oye pues mira, se lo voy a pedir, y se lo pedí", desvelaba el vocalista, que confesaba que "si no hubiera sabido que me iba a decir que sí, no se lo hubiera pedido". Su pareja y actual prometida es también madre de su hijo, al que en alguna ocasión hemos visto en sus redes sociales.

Por si esta dosis de romanticismo no hubiese sido suficiente, Torres desvelaba que el guitarrista de la banda, al verle hacer la propuesta, se animó y quiso pedirle matrimonio también a su chica. "En el escenario, Nau, el guitarrista, me mira y me dice 'bueno pues ya total invitamos a aquella también' señalando a su chica, que estaba en uno de los palcos y le dice 'oye tú, quieres casarte conmigo?", cuenta entre risas.

Con todo, queda claro que este concierto ha marcado un antes y un después en la vida del vocalista y el guitarrista de Efecto Pasillo. ¡Ahora a ser felices y comer perdices!

Vuelve a ver Malas Influencias completo

Recuerda, Malas Influencias de lunes a jueves a las 22.30h en directo en Instagram.