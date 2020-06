Malas Influencias | Sexo en la clase, con Ismael Lemais e ISA LA KISKILLOSA

Ayer hicimos un Malas Influencias especial por las circunstancias. Como nadie publicaba nada en redes sociales, solamente un recuadro negro con el hastag #blackouttuesday nosotros no podíamos hacer un programa normal en Instagram. Por eso, conectamos solo unos minutos para explicar la situación, nuestra posición y dar un par de datos, como cual fue la primera canción que utilizada como protesta por los derechos de las personas negra, un tema de James Brown que se titula "Say it loud, I´m black, I´proud".