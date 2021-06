¿Cómo trastean los artistas y sus fans con las listas de éxitos? Te contamos algunos trucos

El último pelotazo de BTS , Butter , ha sacado a la luz la pregunta de cómo se ha puesto arriba tan rápido y cómo se mantiene casi sin esfuerzo. Revisamos algunas de las estrategias que los artistas han seguido para no bajar del #1.

¿Cómo lo hacen? Es lo que muchos se preguntan cuando ven que una canción que recién sale al mercado se pone como número uno de las listas y lo que muchos se han cuestionado después de ver cómo el Butter de BTS llega al número uno casi antes de publicarse. Y no siempre es algo orgánico, sino que se siguen diferentes técnicas o se hace algún truco para estar ahí arriba. Vamos a ver algunos de esos trucos.

Butter, de BTS

El último gran bombazo de los surcoreanos entró directamente en el número uno del Billboard Hot100. ¿Cómo lo consiguió? Su estrategia fue la más sencilla y, por así decirlo, limpia: el precio de descarga del single fue extremadamente económico (0'57€), permitiendo a la ARMY descargarla masivamente y llevándolo al tope a base de ventas y reproducciones.

Watermelon Sugar, de Harry Styles

El ex one direction no se salva. Su gran éxito Watermelon Sugar se puso primero en Billboard en agosto de 2020, y la estrategia fue que se reeditó en en casette, vinilo y CD y se rebajó el precio de las copias digitales. Esto disparó el recorrido de un tema que se estrenó en noviembre de 2019, entró en la posición 70 y desapareció rápido... para trepar hasta el liderato.

The Scotts, de Travis Scott ft Kid Cudi

Travis Scott es un pedazo de artista, pero también tiene muy buena mano con los negocios. No sorprende entonces que sea capaz de crear estrategias más complejas para llegar al éxito. Es lo que pasó con este tema, que llegó a lo más alto a base de regalar literalmente una copia de la canción al comprar prendas de una línea de ropa determinada. No era ni necesario escucharla...

Bonus track: Taylor Swift hizo lo mismo pero con un disco entero, Folklore, que lo regalaba cuando comprabas su propio merchandising. Estos casos han llevado a Billboard a no contabilizar los bundles en sus registros, y con razón...

Toosie Slide, de Drake

Un clásico: el canadiense Drake directamente pagó a influencers para que subieran vídeos bailando este Toosie Slide en TikTok, logrando así muchísimas reproducciones de una canción que seguramente no habría llegado a ninguna parte.

Levitating de Dua Lipa ft. DaBaby

Nos guardamos lo mejor para el final. Incluso ella, nuestra Dua Lipa, lo hizo con el remix de Levitating con DaBaby. La segunda edición del tema (primero vendría la que hizo con Madonna y Missy Elliot), que la llevó a lo más alto, vino con truco: los fans de la británica compraron el tema usando una VPN, un recurso informático que hace creer a las webs que la conexión se hace desde otro país. Muchos seguidores de Dua Lipa usaron uno para simular que compraron el tema desde los Estados Unidos, lo que la llevó automáticamente a la primera posición.