El 'In the end' de Linkin Park llega a mil millones

Uno de los temas más escuchados a inicios de los 2000, el In the end de Linkin Park, un tema que le dio a los estadounidenses el salto a la fama acaba de superar la barrera de los mil millones de reproducciones en Spotify. Este logro acompaña perfectamente a YouTube, donde el videoclip de la canción también superó la misma marca.

La canción se convierte así en la primera considerada como nü metal que alcanza estas cifras. El videoclip, no obstante, es el segundo en conseguirlo tras hacer lo propio el de Numb, de su disco de 2003 Meteora. In the end se convirtió en el single promocional del primer disco de Linkin Park, el Hybrid Theory, que vendió más de 27 millones de copias.

Los integrantes de la banda rindieron homenaje a principios de año a su compañero Chester Bennington, el cantante del grupo, que falleció el 20 de julio de 2017. Este récord también le pertenece a él, dado que fue uno de los compositores. El guitarrista Brad Delson decía que era impresionante ver la conexión entre él y Mike Shinoda, el rapero. "La interacción entre Chester y Mike era elegante y discreta. Uno cantaba la palabra y alargaba la vocal, y dejaba que el otro hablara encima. Era hermoso".

In the end se ha llevado muchos reconocimientos desde su concepción: cuatro discos de platino en EEUU, dos en Italia, uno en Reino Unido y Dinamarca y discos de oro en Australia, Suiza, Suecia y Nueva Zelanda. Además llegó al número 1 en la lista de Pop y la de Canciones Alternativas de Billboard y se estableció como la segunda en el ranking Hot Rock Songs de la pasada década, solo por detrás del How you remind me de Nickelback.