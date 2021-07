El Top 10 Semanal de Más Wally Tarde - Viernes 09/07/2021

On and on de Curtis Harding, #1 // Propia

Y una semana más, el genio de Atlanta permanece inamovible en su primera posición. Una semana más vuestros votos han mantenido a Curtis Harding y su On And On en el número 1 del Top 10 de Más Wally Tarde, aunque con Marshmello y los Jonas Brothers pisándole los talones gracias al Leave Before You Love Me... ¿Lo logrará la semana que viene? ¡Tú decides!

Dejamos ya la votación abierta para el Top 10 de la próxima semana, ¡vota por tu favorita!