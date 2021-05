Ed Sheeran podría ser otro artista invitado para el 25 aniversario de Pokémon

El inglés Ed Sheeran ha disparado todos los rumores con una sola foto. El cantante ha publicado una imagen con un peluche gigante de un pokémon, Snorlax, y eso ha alimentado el fuego que lleva a pensar que está creando un tema para celebrar el 25 aniversario de la franquicia de videojuegos.

De ser así, Sheeran se sumaría a otros artistas de primer nivel como Katy Perry y su tema Electric y J Balvin. Según The Pokémon Company serían tres colaboraciones, por lo que nos queda por saber una más... y ahora todo apunta al cantante de Halifax.

En la foto publicada se puede leer en inglés la frase "Snorlax sabe lo que pasa" (Snorlax knows what’s up), lo que no hace más que alimentar el rumor. Las teorías más conspiranoicas apuntan también que en el mapa del fondo aparecen los números 6/25 como un posible indicativo de que el 25 de junio saldría ese supuesto tema. Habrá que esperar hasta entonces.

Lo que es seguro es que en otoño de este año tendremos el disco P25 Music, y ya se puede hacer la reserva en la página web del 25 aniversario de Pokémon. El disco se compondrá de 14 canciones interpretadas por 11 artistas distintos de la discográfica Universal Music Capitol Records.