Álex Pallete: "Lo único que tienes que hacer es confiar, confiar en tu instinto y en tu curiosidad"

El exitoso publicista Álex Pallete descubrió su vocación cuando era adolescente y organizaba fiestas para sus amigos.

Como le ocurre a muchos, él era uno de esos chicos que no sabía en que no sabía qué estudiar y en qué trabajar. Es una realidad a la que se enfrentan seis de cada diez estudiantes hoy, a los que pretende servir de ayuda el proyecto Buscando Vocaciones, una iniciativa de Atresmedia Radio y la Universidad Europea.

En aquella época, Álex Pallete se dio cuenta de que le gustaba crear experiencias para que las disfrutasen los demás: organizar fiestas, planes con los amigos... "Era un área de inquietud e interés", cuenta el publicista, que en ese momento no se imaginaba que esa era la rama a la que luego se dedicaría. "Con esa experiencia me di cuenta de que eso tenía que ver con la capacidad de influir en los demás para que hicieran algo. Con el tiempo vi que en esa capacidad de influir había una profesión que era influir masivamente que es la Publicidad y Relaciones Públicas", explica a Juanma Romero en su sección de los sábados en Me pones.

"Lo que hay que hacer es confiar"

Álex Pallete está convencido de que la búsqueda de nuestra salida laboral es una cuestión de instinto: "Lo único que tienes que hacer es confiar, confiar en tu instinto y en tu curiosidad", añade el experto, que recuerda una frase que escuchó en Montevideo y que le parece maravillosa: "Como lema de vida, honra tu don".

"Todos los tenemos, todos hemos nacido con uno. Trabajos, prácticas, experiencias personales... Todo está lleno de pistas, lo que pasa que hay que estar despierto para poder verlas y lúcidos para poder conectarlas", añade.

Una cuestión de estrategia

Encontró en la publicidad un mundo lleno de posibilidades, no sólo es ser creativo.

Para él, el camino está en la planificación estratégica: "Darle el significado más relevante a un producto o a una marca para una audiencia determinada. Incluso el significado de una marca puede ser distinto según la audiencia, pero igualmente relevante para las dos".

Volver a estudiar

Su carrera lo llevó fuera de España, primeo para formarse en Miami y luego para hacer campañas en todo el mundo. Después puso el freno.

"Decidí parar un tiempo y ponerme a estudiar innovación. Fue cuando me animé a crear productos propios", cuenta Pallete, que creo un champán fermentado con música electrónica desde Ibiza. "La idea era crear un producto que fuera la historia, donde te pudieras beber la música que bailas, aprendí muchísimo y aprendí lo que cuesta crear un producto, y así gané aún más respeto a los clientes que ahora vienen a vender sus productos".

De esa experiencia como creador, y de la anterior como publicista, llegó a una conclusión: ya no hay que hacer que la gente quiera cosas, ahora que hay que hacer las cosas que la gente quiere.

"El objetivo sigue siendo influir, pero ha cambiado la forma en que se hace", añade Pallete, para el que el mundo de la publicidad se presenta como un nuevo reto: "Ser relevante ahora cuesta más. No hay que maquillar, hay que aportar".