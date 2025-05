CON JUANMA ROMERO EN 'ME PONES'

Blanca replica la obsesión de su madre por las vitaminas del zumo de naranja

Juanma Romero celebra el Día de la Madre preguntando a los oyentes de Me Pones por frases típicas, y Blanca no ha podido elegir otra que no fuera: "¡El zumo, tómatelo, que se le van las vitaminas!". "Yo no sabía si desaparecían, yo sabía que eso era un estrés y que había que tomarse el zumo sí o sí en ese momento", recuerda. Sin embargo, y a pesar del agobio que ella misma vivía de pequeña, reconoce que ahora le dice lo mismo a sus hijos.