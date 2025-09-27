EN 'ME PONES' CON JUANMA ROMERO

Compran una lavadora baratísima por Internet y les llega una radio

Desde Córdoba, Jorge le cuenta a Juanma Romero en Me Pones que su mujer y él compraron una lavadora por Internet a precio de ganga: 58,90 euros. Sin embargo, cuando el repartidor les entregó el paquete, resulta que recibieron una cajita pequeña. "¡Pero si aquí no caben ni mis gayumbos!", pensó nuestro oyente. "Cuando la abrimos, era una radio. Pusimos música ese día y luego compramos una lavadora nueva. Nos reímos un poco, pero nos llevamos una desilusión", explica. ¡Escucha la anécdota completa!