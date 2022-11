David cuenta a Juanma Romero cómo su clase acabó con un agujero en la pared

en 'Me pones'

Conmemorando que esta semana ha sido el día del estudiante, Juanma Romero ha buscado lo mayor travesura que hayan hecho los oyentes en el colegio.

El locutor de Me Pones ha llamado en directo a David que ha comentado que realmente no era un muy buen estudiante. Nuestro oyente ha expresado que su mayor trastada fue cuando un día no vino la profesora y se puso a hacer el tonto con sus compañeros.

Se subió encima de uno de sus amigos y se cayó con tan mala suerte que calló encima de una pared y la rompió porque era de pladur. Juanma Romero ha bromeado con él: "Hiciste obras de ampliación en una clase", le ha dicho entre risas.

