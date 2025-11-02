EN 'ME PONES' CON IVÁN INFANTE

Esther confiesa qué objeto lleva siempre en el bolso: "Es imprescindible"

Esther, oyente de Me Pones desde Granada, habla con Iván Infante sobre el objeto que lleva siempre encima: una Poké Ball Plus, un accesorio vinculado a un videojuego de Pokémon. "Cuando no puedes cazar los pokémon diarios, activas la Poké Ball y ella sola hace el trabajo", comenta. Esther asegura que es una función muy útil para quienes no pueden estar todo el día jugando por la familia o el trabajo, y que siempre lleva consigo este complemento: "A veces me cambio de bolso y la Poké Ball siempre va dentro". ¡Escucha la conversación completa!