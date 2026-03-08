EN 'ME PONES' CON JUANMA ROMERO

La importancia de reivindicar el deporte sin sexo en el Día de la Mujer

Este 8M, por el Día Internacional de la Mujer, Juanma Romero habla en Me Pones con Teresa, una oyente que se siente muy orgullosa de su hija por ser "una gran luchadora" y por haber conseguido hace poco un título de boxeo. "Es un campeonato amateur para mujeres a nivel nacional", comenta Dunia, la propia deportista. "Cada vez hay más mensajes positivos que negativos, pero aún hay mucho estigma: que es un deporte más masculino, comentarios de que me van a hacer daño... Aún nos queda por luchar que no haya sexo en ningún deporte", reivindica. ¡Escucha su conversación completa!