EN 'ME PONES' CON IVÁN INFANTE

Esther felicita a Europa FM recordando sus 30: "Fue la primera vez que pillé un avión"

Iván Infante regresa a Me Pones por la baja de paternidad de Juanma Romero y lo celebra hablando con Esther, una oyente en Barcelona que felicita a Europa FM por nuestros 30 años. Pero ¿qué hizo ella cuando tenía esa edad? "Fue la primera vez que pillé un avión y que pude hacer un viaje diferente a lo normal. Ahora todo el mundo está acostumbrado a viajar, pero en 2021 para mí ir a Tenerife fue flipante", cuenta. Además, asegura que la banda sonora de sus 30 sería al ritmo de Bryan Adams. ¡Escucha su conversación completa!