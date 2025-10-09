Iván Infante ejerce de presentador sustituto de Juanma Romero durante su baja por paternidad. Los sábados y domingos se une a Marta Lozano para disfrutar junto a los oyentes de Me Pones de la mejor música y leer en directo los comentarios y anécdotas que dejan en redes sociales. ¡No te lo pierdas de 10:00 a 14:00 horas!

Si hay alguna canción que describiese la relación de Iván Infante con la radio... sin duda sería Las Flechas del Amor de Karina ya que con solo 12 años inició su relación en una emisora de radio cultural donde dio sus primeros pasos y hasta ahora no ha habido quien los separe.

Su vínculo con Atresmedia arrancó en 2003 como técnico de Onda Cero y poco a poco ha ido sumando oportunidades dentro de la compañía. Durante varios años ha sido el presentador de la radiofórmula de EuropaFM en Andalucía en el horario de 12:00 a 14:00 horas de Lunes a Viernes y en el verano de 2024 pasó a hacer radiofórmula nacional en Europa FM, labor que ha vuelto a desempeñar durante el verano de 2025 hasta llegar a la actualidad siendo propuesto como presentador de Me Pones durante la baja paternidad del presentador Juanma Romero.

¡¡Hola!!

Ante todo agradecerte que te hayas interesado por mi parte algo más personal 🙂🙂

Mi relación con la radio la calificaría casi como una relación amorosa... Desde el minuto uno en que conocí la capacidad de transmitir contenido utilizando las ondas, me fascinó. Mi primer contacto con una antena fue con un walkie-talkie, la versión moderna de los antiguos vasos de yogur unidos por un hilo. Mi fascinación por la comunicación va mucho mas allá de abrir el micro y generar contenido.

Además la radio para mí siempre ha sido un pilar fundamental a nivel personal, cuando venía alguna eventualidad en la que los ánimos caen, la radio se convertía en mi refugio y ello me ha conducido a tener tal dedicación que hoy estoy haciendo justo lo que veía en mis sueños cuando era tan solo un niño.

Y el colofón ha sido el dar el salto al panorama nacional primero en la radiofórmula de EuropaFM y ahora presentando Me Pones durante la baja por paternidad de mi compañero Juanma Romero, sin duda la experiencia má satisfactoria que la radio ha podido darme hasta el momento.