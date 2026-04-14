Han cumplido 30 y viven su mejor momento: artistas con un sueño que hoy son referentes

No son nuevos en las listas de lo más escuchado. De hecho, llevan años cantando, componiendo y subiéndose a un escenario, pero han trascendido el fenómeno puntual y pasajero. Ya en la treintena, cada uno en su lugar o en su género, viven su madurez artística sin tener que demostrar mucho más y disfrutando de su mejor etapa musical.

De niños tenían un sueño que cumplir: triunfar en el mundo de la música. Y siendo solo adolescentes, Harry Styles y Dani Fernández lo lograron formando parte de dos bandas idolatradas por millones de adolescentes.

Una adolescente de solo 16 años era Taylor Swift cuando grabó su primer disco. Igual que Pablo Alborán, que fue uno de los primeros artistas españoles en hacer su música viral en redes sociales. También Dua Lipa: solo tenía 14 años cuando empezó a subir versiones a YouTube que tenían miles de visualizaciones.

Otras, como Rosalía y Lola Índigo, intentaron aprovechar la oportunidad que brindaba el máximo apogeo de los talents shows para dar a conocer su talento, pero la suerte no estuvo de su parte. ¿Y quién no las conoce ahora?

Y luego están Bad Bunny y Karol G, convertidos en referentes de la música urbana en los primeros años de su carrera y hoy dos de las estrellas latinas que más brillan en el universo global. El primero, el artista más importante del momento, bautizado como el rey del pop mundial.

Lo difícil, dicen siempre los artistas, no es llegar; lo verdaderamente difícil es mantenerse y resistir el paso del tiempo para no caer en el olvido. Estos artistas lo lograron y ahora afrontan la década de los 30 en su mejor momento artístico, convertidos en referentes y respetados por la industria.

Taylor Swift, 36 años

Swift es la cantante más famosa del mundo. Y la más rica. Es capaz de arrastrar a millones de personas de todo el mundo a sus conciertos y capaz de convertir cada paso que da en un acontecimiento mediático que da la vuelta al planeta.

La de Pensilvania apareció en escena hace 20 años, como una promesa del country, cuando lanzó su primer álbum, Taylor Swift, y desde entonces su prolífica carrera como compositora y cantante, en continua reinvención, ha sido una línea ascendente hasta lograr convertirse en la artista más escuchadas en el mundo en 2023, 2024 y 2025, y la indiscutible reina del pop actual. ¿Su secreto? Ha conseguido crear un universo propio a través de la música, con letras honestas con las que conecta con sus seguidoras y con las que mantiene una constante interacción a través de sus redes sociales.

Coincide su época de mayor esplendor con el inicio de la treintena: fue entonces cuando concibió su gran gira, The Eras Tour, con la que consiguió convertir su propia trayectoria, musical y vital, a través de sus eras, en un espectáculo histórico que se transformó en un acontecimiento económico, cultural y mediático allá por donde pasaba. Las cifras hablan por sí solas: 21 meses de gira, más de 10 millones de personas en sus conciertos y más de 2.000 millones de dólares facturados en entradas.

Pablo Alborán, 36 años

A los 12 años comenzó a componer sus propias canciones y a los 14 comenzó a subir vídeos a Myspace. Después llegó su debut en YouTube y sus vídeos virales le hicieron entrar por la puerta grande en la industria.

Con siete discos, nueve giras, decenas de números 1, numerosos reconocimientos y la fidelidad de sus fans, el malagueño es uno de los cantantes más exitosos de nuestro país y el paso de los años, especialmente desde que cumplió los 30, lo han convertido en un referente de madurez artística y de poderosas sensibilidad. Fue precisamente reconocer públicamente su homosexualidad el hito que marcó su llegada a la treintena: desde ese momento el cantante disfrutar de una nueva sensación de libertad y honestidad.

En 2024 anunció un parón en su carrera, para descansar, dedicarse a los suyos —que en ese momento le necesitaban especialmente— y alejarse durante un tiempo del ojo público. Volvió en noviembre de 2025 con nuevo disco, KM0, su séptimo álbum de estudio, y con nueva gira para volver a llenar recintos dentro y fuera de España. Además, tras aceptar un pequeño papel en la serie Respira, parece que el gusanillo de la interpretación también le ha atrapado.

Karol G, 34 años

La colombiana ha pasado de ser una de las primeras cantantes urbanas, una de las pioneras en el mundo del reguetón básicamente masculino, a convertirse en una estrella del pop internacional.

Con sus dos primeros discos se consolidó como referente del género urbano y con el tercero, KG0516, lanzado en 2021, empezó a alcanzar fama mundial gracias a canciones como Bichota, El barco o Tusa, que canta junto a Nicky Minaj, y a sus colaboraciones con estrellas del género como Ozuna, Bad Bunny y J Balvin.

Su auténtico salto global llegó con Mañana Será Bonito, compuesto y producido tras la ruptura con Anuel AA, otro de los colombianos que han creado escuela en el mundo del trap y el reguetón, y que es el verdadero punto de inflexión de la artista. Lo lanzó en 2023, tenía 32 años, y canciones como Provenza, Gatubela, Mientras me curo del cora y Amargura se convirtieron en himnos latinos del desamor y de reivindicación femenina.

La gira de ese disco se coloca, hasta ahora, como la cuarta gira hispana más taquillera de la historia, y finalizó con las entradas agotadas en los cuatro conciertos que dio en el Santiago Bernabéu de Madrid. En junio de 2024, antes de finalizar el tour, la de Medellín lanzó Si antes te hubiera conocido, que a ritmo de merengue se convirtió en el himno del verano.

Esa canción fue el primer sencillo de su nuevo trabajo, Tropicoqueta, con el que ha aterrizado en el Festival Coachella, siendo la primera mujer latina en ser cabeza de cartel de ese festival.

Dani Fernández, 34 años

Siendo solo un adolescente conoció las mieles del éxito en Auryn, la boy band española más exitosa del pop nacional. El grupo terminó disolviéndose en julio de 2016 y sus miembros enfrentaron el momento de emprender sus carreras en solitario.

En el caso de Dani Fernández, esos inicios no fueron fáciles y estuvo a punto de renunciar a su sueño pues cargar con ese pasado de ídolo adolescente y empezar de cero en el mundo de la música adulta no fue fácil. Pero lo consiguió: se reconstruyó y en 2019 sacó su primer disco en solitario, Incendios, con el que comenzó a abrirse paso en el circuito de pop-rock español.

Inauguró la treintena publicando su segundo álbum, Entre las dudas y el azar, que terminó de consagrar el fenómeno Dani Fernández y le convirtió en nombre indiscutible en los carteles de los festivales más importantes de nuestro país y en uno de los artistas más potentes en sus directos.

Con La Jauría ha logrado lo que se propuso desde el inicio: dejar a un lado el fenómeno para ganarse el respeto de sus compañeros y de la industria musical, además del de sus fans.

Lola Índigo, 34 años

Si echamos la vista atrás, no hace tanto que Mimi Roblas irrumpió en la escena musical española colando Ya no quiero ná, el primer sencillo de su primer disco, Akelarre, en las listas de lo más escuchado. Era julio de 2018, y ella había cambiado su verdadero nombre, con el que se dio a conocer en OT 2017, donde fue la primera eliminada de la edición, por el de Lola Índigo.

A partir de ese momento la carrera de la granadina despegó como la espuma, impulsada por potentes colaboraciones, desde Raw Alejandro a Manuel Turizo, pasando por Mala Rodríguez, Danna Paola, Quevedo o Dellafuente. Su cuarto y último disco, La nave dragón, lo lanzó en marzo de 2025.

Esos inicios de resistencia y coraje han dado sus frutos y Lola Índigo ha dejado de ser la cantante que salió de un talent para enfrentar la década de los 30 convertida en una de las artistas más atractivas del momento. Es una de las voces femeninas más consolidadas de nuestro país, sin olvidar que no tiene competencia a la hora de montar sus coreografías, enérgicas y poderosas —no obstante, empezó siendo bailarina—, con las que ha creado escuela.

Rosalía, 33 años

Fue rechazada en el casting de un famoso talent show cuando tenía solo 15 años y ahora, con 33, se ha coronado como una de las artistas mundiales de referencia.

Tenía solo 25 años cuando lanzó su primer álbum, Los Ángeles, después de años recorriendo los tablaos de España y, con ese disco debut, la catalana llamó la atención con una brillante propuesta que se movía entre la tradición del flamenco y una especial sensibilidad moderna.

Solo un año después llegó El mal querer, con el que revolucionó la escena musical española y se ganó un lugar preferente entre los artistas latinos más escuchados del mundo. Consolidó su éxito internacional con MOTOMAMI, en 2024, y terminó esa exitosa gira inaugurando la década de los 30.

Su último trabajo, LUX, se ha convertido en toda una demostración de creatividad desafiando todas las reglas de la música comercial, mostrando su registro operístico, cantando en 13 idiomas y fusionando géneros, desde el tecno al fado, pasando por el flamenco y el vals. La calidad de este trabajo ha sido reconocida por medios de todo el mundo y por compañeros de profesión, desde Madonna a Dua Lipa, pasando por Mónica Naranjo, Amaral y Aitana.

En esa línea experimental, LUX TOUR también ha dejado a un lado las reglas de los conciertos al uso, con una puesta en escena intimista, una orquesta en directo y una exhibición vocal que lo convierten en un impresionante espectáculo para ser escuchado, pero también para ser visto.

Miley Cyrus, 33 años

De la mano de la factoría Disney, siendo solo una niña, Miley Cyrus se convirtió en una estrella mundial gracias a la serie Hannah Montana. Pero el lastre de la fama precoz le pasó una enorme factura cuando quiso reivindicarse más allá del personaje.

Llegaron entonces los años de excesos, en su vida personal pero también en la musical. La polémica por sus irreverentes performances sobre el escenario -—la gira Bangerz fue cancelada por organizaciones conservadores y asociaciones de padres exigieron que se clasificara como X—, las fiestas continuas y el consumo de sustancias marcaron la época más complicada de la artista. Hace solo unos meses habló de esa etapa como necesaria para evolucionar.

Entrar en la treintena fue el verdadero punto de inflexión de Miley: su canción Flowers, lanzada en noviembre de 2023, un himno global de amor propio, se convirtió en el mayor hit de su carrera y le valió dos premios Grammy, galardón que hasta ese momento se le ha había resistido.

Bad Bunny, 32 años

Hace solo unos meses, con 31 años, el de Puerto Rico firmó una de las páginas más importantes de la historia reciente de la música: se convirtió en el primer artista en ganar el Grammy a Álbum del año con un disco entero en español, Debí tirar más fotos; ha conseguido que 30 de sus canciones superen los mil millones de reproducciones en plataformas; y batió récords de audiencia con su espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl. Con esa actuación, además, se confirmó como referente social y líder de millones de latinos.

En solo diez años ha pasado de trabajar como reponedor en un supermercado de la ciudad puertorriqueña de Vega Baja a liderar las listas de artistas más escuchados del mundo, con siete discos y seis giras a sus espaldas, además de seis premios Grammy —incluido el de mejor álbum en 2026— y 17 Grammy Latino.

Ahora bien, si de 2016 a 2022, el Conejo Malo construyó una carrera meteórica, redefinió el reguetón, universalizó el trap latino e hizo que los ojos de medio mundo miraran a ese espacio, en estos dos últimos años, desde que se estrenó en la treintena, ha pasado de ser el artista del momento a ser el artista que define una era y se ha convertido en un referente cultural. Y sí, Bad Bunny es el actual rey del pop, “con reguetón y dembow”.

Harry Styles, 32 años

Solo tenía 16 años cuando, a partir de su participación en el talent showThe X Factor, se convirtió en ídolo de adolescentes formando parte de la boy bandOne Direction. Eran aclamados por millones de fans en todo el mundo y conocieron la fama muy pronto.

Pero lo que puede parecer una ventaja, se convierte en una dificultad cuando se firma un punto y aparte en la carrera y se comienza a caminar en solitario. Alejarse de la figura de ídolo adolescente, afrontar la exposición global y hacer música propia no siempre sale bien, pero el británico logró transicionar musicalmente a la edad adulta con éxito.

Con su segundo disco en solitario, Fine Line, lanzado en 2019, dejó definitivamente atrás su adolescencia: musicalmente apostó por un sonido cercano al rock clásico y su ambigua imagen le aproximó a referentes como David Bowie o Mick Jagger.

Con Harry’s House encaró la década de los 30, se reivindicó en su mejor momento artístico y recuperó su trono de estrella mundial. Y sentado en él ha lanzado, hace solo unos meses, su último disco, Kiss All The Time. Pero su éxito ha trascendido lo puramente musical: se ha convertido en uno de los rostros más influyentes de la moda y ha sido motor del cambio en las normas de vestir de los hombres. Además, ha hecho sus pinitos en el cine a las órdenes de prestigiosos directores.

Dua Lipa, 30 años

En 2019, con solo 24 años y un primer disco, la británica recibió el premio Brit a Canción del año por One Kiss —junto a Calvin Harris— y el premio Grammy como Mejor nuevo artista. Y en una industria que suele quemar rápido a sus estrellas pop, Dua Lipa es el mejor ejemplo de cómo pasar de ser un fenómeno a convertirse en referente, en una marca musical reconocible, con un sonido, una estética y una personalidad clara y distinguible.

Su último álbum, Radical Optimism, fue considerado por la crítica como el de su madurez, a punto de cumplir los 30, el de las ideas claras sobre el camino a seguir en la música, el de la perfección pop y el crecimiento vocal. Con este trabajo salió de gira por todo el mundo, siendo, según la crítica, una de las mejores giras de 2025, por el derroche de talento de la artista sobre el escenario, pero también por su potente despliegue escénico y de vestuario.

Además de ser un referente musical, la cantante albana se ha consolidado en los últimos años como un referente literario, tiene su propio club de lectura, como una de las caras más cotizadas en el mundo de la moda y como voz de algunas causas sociales. En 2024, la revista Time la incluyó en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo.