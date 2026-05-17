EN 'ME PONES' CON IVÁN INFANTE

Por qué el dinero debería tener emojis: "Sería como poner una reseña con la moneda"

Mariola, una oyente de Me Pones, propone que las monedas tengan insertados todos los emoticonos. De esta manera, se podría poner una reseña en un restaurante o una tienda directamente con el dinero físico. "Vas a pagar en cualquier sitio y le puedes dar la moneda en función del trato recibido. Si has quedado contento, le das un emoji de agradecimiento. Que no, le das uno enfadado", le explica a Iván Infante. ¡Escucha su conversación completa!