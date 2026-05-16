Juan Bautista, récord Guinness en cortar jamón: "Si la cabeza está bien, al cuerpo lo manejas"

Iván Infante habla en Me Pones con Juan Bautista, el maestro cortador de San Juan del Puerto (Huelva) que ha conseguido un récord Guinness cortando jamón de forma ininterrumpida durante 72 horas, 20 minutos y 7 segundos. ¡Escucha la entrevista!

Juan Bautista Gil Pérez habla en Me Pones sobre su récord Guinnes: "Hace tres años no salió bien. He vuelto a repetirlo y hemos llegado a buen puerto", le cuenta a Iván Infante. El sanjuanero estuvo entrenando desde que pasó Navidad con una dura preparación física, aunque para él lo más importante es la cabeza.

"Hay que tener la cabeza bien para no desfallecer. Si la cabeza está bien, al cuerpo lo manejas. En el momento en el que la cabeza empieza a fallar, el cuerpo se intenta parar", valora. Durante los más de tres días que estuvo cortando jamón, hubo un momento delicado al pasar la barrera en la que se detuvo en el primer intento: a las 61 horas. Sin embargo, Juan Bautista se recuperó y pudo continuar. "Fue un pensamiento intrusivo", dice.

Juan Bautista cortó aproximadamente 50 jamones, un logro que hizo que se ganara los aplausos de todos los vecinos de San Juan del Puerto (Huelva) e, incluso, de personas que fueron a verle desde otros lugares.