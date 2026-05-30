EN 'ME PONES' CON IVÁN INFANTE

Ir siempre bien vestida no es fácil, y menos si vas a recoger setas al campo

Mariló, una oyente de Me Pones en Málaga, le cuenta a Iván Infante que su hermana siempre va hecha un pincel, vaya a donde vaya. "Las dos somos muy presumidas, pero mi hermana es la crème de la crème. Va vestida siempre muy ceñida y maquillada para comprar el pan, hacer barbacoa...", ha dicho. Un día, fueron al campo a recoger setas con tacones de aguja y unos pendientes grandes. "Son mejores estos zapatos porque así los clavo y no me caigo", le dijo. ¡Escucha la anécdota completa!