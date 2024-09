María Rosario Galán, la centenaria que siempre se iba a dormir con la radio puesta

Te interesa Conoce a Miguel Cuesta, el doctor centenario que llevó la primera radio a su pueblo

No todos los días se cumple una década. Por ello, este año celebramos en Me pones el aniversario de la radio con entrevistas a varias personas que también cumplen 100 años en 2024.

María Rosario Galán es la última integrante del selecto grupo de la Generación Radio desde que celebró su cumpleaños el pasado 5 de mayo con sus hijos y sus nietos.

La radio y su familia, sus dos amores

Para ella, lo más importante es la familia. "Yo estando mis hijos bien, para mí es lo más grande", le dice a Juanma Romero.

María Rosario es de Carchelejo (Jaén) y empezó a escuchar la radio desde muy pequeña, gracias a que su padre era un hombre muy moderno y decidió comprar una radio en cuanto fue posible.

A su corta edad, ella no entendía por qué las personas que hablaban desde esa máquina estaban encerradas. Le preguntaba a su padre: "¿Por qué hablan dentro? ¿Por qué no salen fuera? ¿Por qué no hablan aquí?".

Dos de las personas a las que más escuchaba en la radio eran Manolo Escobar y Sara Montiel, y con ellos se pasaba el día y la noche bailando y cantando, ya que siempre se iba a dormir con la radio puesta. .

Tanto bailaba, que su padre le llegó a decir que debería comprarle unos "zapatos de hierro" porque los suyos no le duraban "ni dos meses". En cambio, su marido no era tan buen bailarín. "Pero levanta los pies, hombre", le decía siempre María Rosario.

El secreto para vivir 100 años

¿Cómo es posible llegar a cumplir una década? María Rosario lo tiene claro: "Hay que ser honesto en la vida; no sean fanfarrones".

Eso, y acudir a un centro de día cuando sea necesario. "Venir aquí [a su centro de día] ha sido lo más importante. Se lo digo a la persona que se quede sola: un centro de estos da mucha vida".