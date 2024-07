Invención Redondo, la centenaria más divertida que no entiende la música moderna

Me pones sigue celebrando el centenario de la llegada de la radio a España a través de entrevistas mensuales con una persona que también cumpla 100 años, cuya experiencia vital coincida con la historia radiofónica de nuestro país.

Tras las entrevistas con Julia Jiménez, Benita Melero, Joan Carulla, Teodora Fernández, Martina Durány Miguel Cuesta, llega una nueva invitada del especial Generación radio: 100 años de radio con oyentes centenarios. Ella es Invención Redondo.

Invención ha hablado con Juanma Romero, a quien ha confesado que está muy contenta por haber llegado a los 100 años de vida: "Yo no sé ni cómo he llegado. No me lo creo ni yo, porque he trabajado mucho en el campo. Esa vida es la que he tenido, toda la vida trabajando".

Desde Cuenca, Invención es la invitada centenaria más divertida que ha pasado por el programa, según el propio Juanma. Y así lo ha demostrado planteando una adivinanza: "Con el pico, pica; con el culo, aprieta, y con lo que cuelga, saco la grieta". La respuesta la encontrarás en la entrevista... ¡Piensa antes de escucharla!

La radio y la música, dos de sus pasiones

Invención es una gran admiradora de la radio desde que era joven. "Yo me pasaba las horas con la radio por la noche. Cogía y me sentaba ahí... Me gustaban mucho las canciones. Ahora esto moderno no me gusta porque no entiendo ná'. Melenudos y con colgajos por todos sitios...", dice ante la risa de Juanma.

Además, Invención nos ha contado una anécdota a la que hemos puesto remedio desde Europa FM. "Puse una canción a mi madre [en la radio] por su cumpleaños, pero resulta que no dijeron mi nombre. En vez de poner una i pusieron una j, y me pusieron Juvención. En el pueblo lo escucharon, pero con ese nombre...", narra.

Ahora, Juanma Romero ha hecho justicia haciendo sonar la petición de Invención: Me gustas mucho, de Rocío Dúrcal. "Cantaba y bailaba mucho. Ahora, como duermo por la noche, canto sola en la cama y me acuerdo de mis juventudes y de mis novietes que he tenido", cuenta con nostalgia.