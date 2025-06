EN 'ME PONES' CON JUANMA ROMERO

Ana conoció al amor de su vida gracias a dos averías: "Fue una cosa rara"

Juanma Romero habla este sábado en Me Pones con Ana, oyente de Cambrils (Tarragona) que nos cuenta una aventura de terror que se convirtió en una historia de amor. "Era un día horrible en pleno agosto. Termino hasta las narices de trabajar, llego a casa, me quedo tirada con la moto, voy a coger el coche y no arranca... El gruista que llegó, cinco años después, es el padre de mi hijo", desvela. ¡Escucha toda la historia dándole al play!