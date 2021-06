"Las mujeres y los hombres están igualmente preparados en habilidades digitales"

Decidir qué carrera estudiar al terminar el Bachillerato no es fácil, pero nada tiene que echarte atrás. La exministra Cristina Garmendia lo tuvo claro gracias a un profesor y se convirtió en la única estudiante de Biología de su promoción . La científica anima a que otras jóvenes sigan sus pasos. "Los equipos balanceados son mucho más eficientes", asegura en Buscando Vocaciones , la iniciativa de Atresmedia Radio y la Universidad Europea de Madrid en la que grandes profesionales nos cuentan por qué se decantaron por su rama de conocimiento.

Fue un profesor quien despertó el interés de la exministra Cristina Garmendia por la Genética y la Biología. Lo tuvo claro en el último curso de Bachillerato, pero no siempre es fácil decidir qué camino seguir al terminar los estudios. Parte de nuestro futuro depende de esa decisión y es normal que surjan dudas.

Ahí es donde entra Buscando vocaciones, una iniciativa de Atresmedia Radio y la Universidad Europea de Madrid en la que grandes profesionales nos cuentan por qué se decantaron por su rama de conocimiento.

La exministra de Ciencia e Innovación lo tuvo más claro gracias a ese profesor y contó desde un principio con el apoyo de sus progenitores.

"Mi padre siempre me decía: 'Para ser feliz, tienes que ser libre'. Para él, su intuición en ese momento era la formación, una formación que él no tuvo y que era tan importante que tuviera yo", cuanta a Juanma Romero en su sección de los sábados en Me pones.

"Los equipos tienen que ser plurales"

Garmendia fue la única bióloga de su promoción y defiende que las jóvenes de ahora sigan sus pasos.

"La mujer y el hombre están igualmente preparados en habilidades digitales. Lo que pasa que las mujeres no se lo creen", asegura la científica, doctora en Biología, y también empresaria. "Los equipos tienen que ser plurales porque si no son plurales, no son eficientes. Los equipos balanceados son mucho más eficientes, mucho más productivos y mucho más comprometidos".

Su opinión sobre el futuro de la Ciencia es clara. Hacen falta muchos perfiles distintos que se complementen y así poder seguir avanzando. "Uno no tiene que ser Einstein, no tiene que tener un coeficiente intelectual de 200, siempre habrá alguno que tenga esa capacidad intelectual pero solo no puede llegar lejos. Hacen falta muchos perfiles", asegura.

Ahora que la pandemia la ha dado un papel protagonista a la Ciencia dentro de la sociedad, Garmendia insiste: "Lo que hace falta es que los jóvenes, con toda la fuerza de la juventud con esos anhelos de querer ser, de querer dejar huella en la sociedad, toméis con fuerza y que los que tenemos muchos más años os ayudemos a conseguirlo".

Se avecina una época de cambios sociológicos muy profundos que atender y tenemos que estar muy atentos para que nadie se quede fuera.