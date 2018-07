Una chica se queda atrapada en el interior de una chimenea intentando espiar a su exnovio

Convencida de que su exnovio había rehecho su vida con otra mujer, Genoveva Núñez-Figueroa, una joven de 28 años residente en Thousand Oaks (California), decidió introducirse en una chimenea para espiar a su ex pareja. Sin embargo, su atrevimiento casi le cuesta la vida al quedar atrapada en el interior de la chimenea sin poder subir ni bajar.

Fue un vecino quien al escuchar ruidos en el tejado llamó a los bomberos que tras examinar la zona descubrieron a la mujer atrapada. Después de varias horas de trabajo la mujer terminó siendo liberada.

Aunque no sufrió heridas de importancia la mujer fue rescatada con algunos rasguños y en estado de shock. Ahora tendrá que responder ante la justicia por dos delitos de allanamiento de morada y acoso. Además, terminó descubriendo que su ex se encontraba solo en casa.

#entrapment patient was lifted out of chimney and hoisted from roof using ladder truck and stokes basket pic.twitter.com/SlUITCmXpU