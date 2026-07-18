J Kbello se convierte en ganador de 'Tu cara me suena 13' tras brillar imitando a Hugh Jackman en la final

J Kbello en Tu cara me suena | Rubén Irún

Ha sido el favorito durante toda la edición de Tu cara me suena y finalmente se ha alzado con la victoria. J Kbello se ha llevado el premio de la noche con su brillante imitación de Hugh Jackman en The Greatest Show.

El cantante de 28 años fue el primero en clasificarse para la gran final —logró el pase directo en la primera semifinal— y todas las encuestas lo daban como ganador. No se equivocaban y el intérprete de Barbate (Cádiz) se impuso a María Parrado y Martín Savi, que terminaron en segunda y tercera posición respectivamente.

Trabajador incansable, como lo ha definido el jurado durante toda la edición, J Kbello demostró en la última noche de concurso su capacidad de transformación y superación. Su imitación de Hugh Jackman fue solo un ejemplo de todo lo que ha conseguido en el concurso.

Desde el inicio de Tu Cara Me Suena 13, el cantante logró la gloria en cinco galas —la final sería la sexta— y lo hizo con artistas muy diferentes, desde Alex Warren, a Maluma pasando por Elvis Presley, Aerosmith y Bruno Mars.

Repasa aquí las cinco que recibieron las mayores puntuaciones por parte de público y jurado.

Alex Warren - Ordinary

Maluma y Carín León (Lucas Curotto) - Según quien

Elvis Presley - Bossa Nova Baby

¡Qué espectáculo! JKbello emula a Elvis Presley con ‘Bossa nova baby’ | José Irún

Aerosmith - I Don't Want to Miss a Thing

Bruno Mars (Nia) y Lady Gaga - Die With a Smile