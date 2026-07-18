Shakira nos enseña cómo suena la versión en español de 'Dai Dai'

Shakira ya está lista para arrasar en el show del descanso de la final del Mundial de fútbol 2026. La cantante está en Nueva York, donde este domingo 19 de julio se disputará el encuentro entre España y Argentina, y para animar el ambiente ha publicado en sus redes un vídeo cantando al versión en español de Dai Dai..

La intérprete colombiana ha subido a Stories de Instagram una grabación en la que suena de fondo una parte de la canción mientras ella la interpreta mirando a cámara.

"En el 11 contra 11 cada cual en su papel, aquí no se juzga a nadie cuando se deja la piel", canta la intérprete en el adelanto del tema, del que ya habíamos podido escuchar otro breve fragmento el 24 de junio antes del partido de la fase de grupos Colombia - RD. Congo.

Shakira ha publicado el vídeo a la par que prepara junto a Burna Boy su gran actuación en el descanso del Mundial de fútbol. La cantante colombiana y el nigeriano volverán a compartir escenario, como hicieron en la ceremonia de inauguración en Ciudad de México, e interpretarán el himno oficial del Mundial.

Su actuación estará enmarada dentro del show del medio tiempo que también cuenta con la participación de otros artistas como Madonna, BTS y Justin Bieber y que contará con Chris Martin, vocalista de Coldplay, como director artístico.

Serán solo 11 minutos de espectáculo y todo tiene que estar listo para ese momento. Los dos cantantes lo tienen claro y están volcados en los ensayos para estar listos para el gran día.

Para Shakira no es la primera vez en una final del Mundial. Ha participado en tres ocasiones más (2006, 2010 y 2014), siendo el Mundial de Sudáfrica el más recordado gracias a Waka Waka (This Time for Africa), el himno oficial de esa edición considerado uno de los temas más emblemáticos en la historia del torneo.

Qué dice la letra de los adelantos de 'Dai Dai' en español

Sol en la piel, el sudor

Sol en la piel, el sudor

El mundo a tus pies, el calor.

Quiero aprender del error pa' llegar a ser el mejor»

Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go

Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go (ow)

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En el 11 contra 11 cada cual en su papel,

Aquí no se juzga a nadie cuando se deja la piel

Levantarse y caer, y volver a empezar

Y volverse a romper como vuelve a romper

Una ola de mar

Cada paso que das , va tu gente detrás

Aquí estamos por ti, para verte llegar

Mira, mejor vive la vida

Que vamos de subida

Dale, no olvides lo que vales

Juega como tú sabes

Como tú sabes