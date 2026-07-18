Por qué 'Superestrella' se ha convertido en la canción de España en el Mundial de fútbol 2026

La Graciosa, la canción de Quevedo y Romeo Santos, suena cada vez que España mete un gol en el Mundial de fútbol 2026.

La colaboración incluida en el disco El Baifo acompaña a La Roja desde que empezó la competición, como también lo hace Superestrella, de Aitana, que se ha convertido en el himno de las victorias y que esperemos escuchar a todo trapo este domingo tras el final del partido España - Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Pero ¿por qué esta canción y no otra? ¿Quién ha elegido la banda sonora de los de Luis De La Fuente?

Aunque Superestrella está haciendo bailar a los jugadores de la Selección, a priori ha sido la FIFA la encargada de esta elección musical.

"El equipo analizó la música que suena habitualmente en partidos de los clubes locales, identificó las piezas que más llegan a la afición y elaboró listas que reflejan fielmente la identidad de cada equipo", contó Lance Brass, jefe de producción de eventos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La de la Federación no ha sido una decisión unilateral. "La FIFA también colaboró con las federaciones miembro participantes para incluir los temas elegidos por las propias selecciones para las fases decisivas de los encuentros, desde el calentamiento de los jugadores hasta las celebraciones de goles y los festejos posteriores a los partidos", añadió al hablar de la banda sonora del la competición.

"Así, cada estadio cuenta con una banda sonora con significado para los jugadores y que refuerza el vínculo entre los equipos y su afición", explicó sobre este tema que, con La Graciosa, forma parte de la playlist de La Roja para el Mundial de fútbol 2026.