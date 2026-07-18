Todas las actuaciones de la final de 'Tu cara me suena 13': de J Kbello a Cristina Castaño

Tu Cara Me Suena ha despedido su edición número 13 por todo lo alto. La emoción ha sido protagonista de la gran final, en la que J Kbello se ha coronado como ganador.

El cantante de 28 años se ha alzado con la victoria con una brillante imitación de Hugh Jackman en The Greatest Show, que lo ha colocado por delante de sus cuatro rivales: María Parrado, Martín Savi, Cristina Castaño y Paula Koops.

Ellos también han dado el Do de pecho con sus actuaciones, como también lo han hecho los otros cuatro concursantes de la edición eliminados en semifinales. Aníbal Gómez lo ha hecho junto a la cómica Carolina Iglesias mientras que Sole Giménez ha estado acompañado de su familia y Jesulín de Ubrique y Leonor Lavado se han unido para imitar a Azúcar Moreno.

Junto a todos ellos ha estado también el cantante Jorge González, ganador de Tu Cara Me Suena 8 que ha regresado a lo grande convertido en Ricky Martin, y Blas Cantó, que ha interpretado uno de los grandes himnos de Manuel Carrasco.

¡Repasa todas la actuaciones de la noche y déjate llevar por la magia de la música en directo!

J Kbello - The Greatest Show (Hugh Jackman)

¡Puro espectáculo! J Kbello quiso que su película favorita le acompañase n la final de Tu Cara Me Suena 13 y recreó uno de los números más icónicos de la película The Greatest Show, protagonizada por Hugh Jackman, Zendaya y Zac Efron. Un número a la altura de una gran final que lo llevó a lo más alto de la clasificación general.

Cristina Castaño - The Winner Takes It All (Meryl Streep)

Cristina Castaño eligió para esta última noche a una grande del cine. La actriz se metió en la piel de Meryl Streep y emocionó interpretado The Winner Takes It All, la canción de ABBA incluida en la película Mamma Mia!

María Parrado - Vision of Love (Mariah Carey)

Para su última noche en el programa, la cantante María Parrado apostó por Vision of Love, uno de los grandes himnos de Mariah Carey incluido en su álbum debut de 1990.

Paula Koops - Cabaret (Liza Minnelli)

La cantante Paula Koops hizo disfrutar a los espectadores con un clásico de los musicales. Demostró garra y personalidad imitando a Liza Minnelli en Cabaret.

Martín Savi - Lascia ch'io pianga (Farinelli)

Martín Savi, al que Manel Fuentes dijo que es el hombre que mejor imita voces femeninas, decidió apostar por el género lírico en el que tan bien se maneja. En su última noche imitó a Farinelli interpretando Lascia ch’io pianga.

Aníbal Gómez y Carolina Iglesias - Carlos Baute y Marta Sánchez (Colgando en tus manos)

Aunque no se jugaba nada, Aníbal Gómez quiso darlo todo en esta final y llamó a su amiga Carolina Iglesias para cantar Colgando en tus manos, la colaboración de Carlos Baute y Marta Sánchez que costó estuvo en el foco de la polémica cuando la cantante gallega aseguró que solo había recibido 6.000 euros por interpretar el tema.

Sole Giménez y su familia - Eres tú (Mocedades)

Sole Giménez se tomó muy en serio que la última noche de Tu cara me suena era una noche para divertirse y llamó a arios miembros de su familia para cantar Eres tú, la canción con la que Mocedades obtuvo el segundo puesto en Eurovisión 1973.

Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique - Solo se vive una vez (Azúcar Moreno)

Quienes también se lo han pasado en grande han sido Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique, que se han marcado un dúo memorable convertidos en las hermanas Salazar. La cómica y el extorero han sido las Azúcar Moreno durante la última noche interpretando Solo se vive una vez.

Bonus track 1: Jorge González - Ricky Martin

El encargado de abrir la noche fue el cantante Jorge González, concursante y ganador de la octava edición la gala haciendo un medley de Ricky Martin con las canciones Livin’ la vida loca, Pégate y Vente pa’ca.

Bonus track 2: Blas Cantó - Manuel Carrasco

La noche la despidió otro ganador de Tu Cara Me Suena. Blas Cantó, concursante de la quinta edición, se convirtió en Manuel Carrasco para emocionar al público cantando Qué bonito es querer. ¡Broche de oro!