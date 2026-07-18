¿Quién ha ganado 'Tu cara me suena 13'? Así ha quedado la clasificación final
Tu cara me suena 13 ha llegado a su final. Tras meses de emoción, con concursantes bordando sus imitaciones gala tras gala, por fin conocemos al ganador de la edición. Descubre quién es el sucesor de Melani y repasa cómo ha quedado la clasificación final.
Quién es J Kbello, ganador de ‘Tu cara me suena 13’
La emoción ha sido protagonista de la gran final de Tu Cara Me Suena 13, que se ha despedido por todo lo alto coronando a J Kbello como ganador.
El cantante gaditano se ha llevado la victoria en una noche intensa con actuaciones de vértigo y con mucha tensión en el momento del reparto de puntos.
Paula Koops y Cristina Castaño han sido los primeros en bajarse del podium, al ser los menos votados por los seguidores del programa quedando en quinta y cuarta posición respectivamente.
El tercero en salir ha sido Martín Savi, que pisó los talones a María Parrado en la clasificación final. Los dos quedaron lejos de J Kbello, que recibió el 51% de las votaciones del público en la fase final y que recibió el premio de la mano de Melani, ganadora de la anterior edición.
Así ha quedado la clasificación de la final de Tu Cara Me Suena 13
- 1. Kbello
- 2. María Parrado
- 3. Martín Savi
- 4. Cristina Castaño
- 5. Paula Koops
Los otros concursantes de TCMS 13
Fuera de la final, aunque dándolo todo también en la final, han quedado los otros concursantes de la edición. Los cuatro recibieron sus últimas valoraciones en forma de puntos en la segunda semifinal y, ateniendo a estas, habrían quedado en el ranking de la siguiente forma:
- 6. Sole Giménez - 207 puntos
- 7. Aníbal Gómez - 158 puntos
- 8. Jesulín de Ubrique - 151 puntos
- 9. Leonor Lavado - 140 puntos