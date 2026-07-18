¿Quién ha ganado 'Tu cara me suena 13'? Así ha quedado la clasificación final

Manel Fuentes en la Gala 10 de 'Tu cara me suena 13' | Atresmedia

La emoción ha sido protagonista de la gran final de Tu Cara Me Suena 13, que se ha despedido por todo lo alto coronando a J Kbello como ganador.

El cantante gaditano se ha llevado la victoria en una noche intensa con actuaciones de vértigo y con mucha tensión en el momento del reparto de puntos.

Paula Koops y Cristina Castaño han sido los primeros en bajarse del podium, al ser los menos votados por los seguidores del programa quedando en quinta y cuarta posición respectivamente.

El tercero en salir ha sido Martín Savi, que pisó los talones a María Parrado en la clasificación final. Los dos quedaron lejos de J Kbello, que recibió el 51% de las votaciones del público en la fase final y que recibió el premio de la mano de Melani, ganadora de la anterior edición.

Así ha quedado la clasificación de la final de Tu Cara Me Suena 13

1. Kbello

2. María Parrado

3. Martín Savi

4. Cristina Castaño

5. Paula Koops

Los otros concursantes de TCMS 13

Fuera de la final, aunque dándolo todo también en la final, han quedado los otros concursantes de la edición. Los cuatro recibieron sus últimas valoraciones en forma de puntos en la segunda semifinal y, ateniendo a estas, habrían quedado en el ranking de la siguiente forma: