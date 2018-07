Una aerolínea prohíbe a dos chicas subir a un vuelo por vestir con leggins

Un empleado de la aerolínea United Airlines prohibió a dos chicas embarcar en un vuelo este domingo, al estar vestidas con mallas, según cuenta Shannon Watts, una mujer que presenció lo ocurrido y a la vez, es la fundadora de Moms Demand Action

"Las está forzando a cambiarse o a ponerse un vestido sobre los leggins, sino no podrán embarcar", publicó Shannon Watts en su Twitter. La mujer se encontraba en una puerta de embarque en el Aeropuerto Internacional de Denver y añadía: "¿Desde cuando la aerolínea hace de policía con la ropa de las mujeres?"

1) 3 girls inspected for wearing perfectly acceptable leggings. 2 not allowed to board. I don't care what kind of passengers they were. https://t.co/9VwGKgvWys — Shannon Watts (@shannonrwatts) 26 de marzo de 2017

La compañía aérea respondió explicando que "United tiene el derecho a no permitir la entrada a aquellos pasajeros que no vayan vestidos apropiadamente".

Según las condiciones de vuelo de la compañía, United Airlines puede prohibir el paso a aquellos pasajeros que vayan descalzos o mal vestidos por seguridad de los clientes. A pesar de esta norma, no se matiza qué es ir vestido "adecuadamente" para ellos.

2) This behavior is sexist and sexualizes young girls. Not to mention that the families were mortified and inconveninced. — Shannon Watts (@shannonrwatts) 26 de marzo de 2017

Según informa The Washington Post, el portavoz de la aerolínea, Jonathan Guerin, ha confirmado que las jóvenes no pudieron coger el vuelo, porque habían usado un pase de empleados y "no cumplían con la política de código de vestimenta" para este tipo de viajes.

La política interna para empleados que utilicen los beneficios de la aerolínea, prohíbe llevar leggins en los viajes, así lo explica Guerin, que añade que "nuestros pasajeros normales no serán rechazados por vestir mallas", pero al viajar como un empleado, "les pedimos que cumplan las reglas".

La aerolínea norteamericana ha emitido un comunicado este lunes en el que asegura a sus clientes que "los leggins son bienvenidos" en sus aviones y que únicamente los trabajadores y los familiares que cuentan con los beneficios de los descuentos de la compañía tienen que cumplir las normas de vestimenta.

Por otro lado, el portavoz de la compañía de vuelos declaró al The New York Times que "estos pasajeros están representando a la compañía y por eso no pueden ir con leggins, pantalones rotos, chanclas o cualquier otro artículo que permita ver su ropa interior". "No es que queramos que vistan de traje y corbata, queremos que vayan cómodos, pero con buen gusto".

United explica que las pasajeras expulsadas no cumplieron con el código de vestimenta en los viajes de beneficio de la compañía. "Recordamos regularmente a nuestros empleados que cuando colocan un miembro de la familia o un amigo en un vuelo gratis como pasajero de reserva, deben seguir nuestro código de vestimenta", finaliza el comunicado recordando no obstante que para los clientes habituales los pantalones elásticos son bienvenidos.