Una mujer convierte el incendio de su casa en un fenómeno viral

BEST REMIX EVER

Un incendio en un barrio residencial en el condado residencial de Tulsa, en Oklahoma, se lleva por delante más de 100 viviendas el pasado mes de enero. Rápidamente, los medios de comunicación se desplazaron en el lugar de los hechos para dar cobertura de la noticia.

Michelle Dobyne, una vecina, atiende a la prensa y relata su experiencia. "Mi vecino dijo 'el edificio está en llamas', dije ¿no, qué? Tengo a mis tres hijos. No vamos a estar en ningún incendio. No hoy", relata la mujer a las cámaras de televisión.

Sin embargo, las declaraciones de la mujer, lejos de parecer serias, se convirtieron en todo un fenómeno viral.

Rápidamente, los usuarios de la red se lanzaron a a editar un vídeo desternillante. Gracias al autotune, los gestos y expresiones de Dobyne, repetidos en bucle, se han convertido en todo un fenómeno de masas. El vídeo original, que fue publicado en Youtube el pasado 10 de enero, acumula más de seis millones de reproducciones.

La idea de editar estas declaraciones no es más que una reminiscencia de un vídeo que se viralizó hace años. En él, una mujer llamada Kimberly "Sweet Bronw" Wilkins, se lamentaba también de un incendio en su casa. Sus declaraciones se hicieron famosísimas gracias al remix de su frase 'Ain't nobody got time for that'.

Pero... ¿Qué ocurre cuando juntamos los dos vídeos? Una auténtica obra maestra.