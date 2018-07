HUMOR ABSURDO El nuevo reto viral consiste en 'marcar paquete' y nadie se lo ha tomado en serio Lo que comenzó con un par de fotos 'marcando miembro' en una fotografía vestido con un típico pantalón de chándal gris se ha convertido en todo un fenómeno de humor e ingenio llamado #GreySweatpantsChallenge ¿Qué 'trolleada' te parece más original? ¡Para gustos, colores! @europa_fm | Madrid | Actualizado el 17/07/2018 a las 18:01 horas #GreatSweatPantChallenge / Twitter Facebook

Twitter Los últimos meses hemos asistido a un auténtico desfile de retos virales, cada cual más original. El Mannequin Challengue, Andy's Coming... ¿Lo último? El 'Grey Sweatpants Challenge'. El reto consistía simplemente en "marcar paquete" en una foto frente a un espejo. Y si es con pantalón de chándal, mejor. ¿Se nos está yendo de las manos? ¿Nos estamos volviendo locos? ¡No! Aunque el concepto del reto parezca una tontería, los usuarios de las redes se han encargado de perfeccionarlo para que sea mucho más gracioso y original. Sin duda, una 'trolleada' de reto que hace que éste sea mucho más curioso e interesante. ¿Y tú, te apuntas al #GreySweatPantsChallenge?

Haters will say it's an 8 foot Christmas tree but I assure it's 100% real #GreySweatpantsChallenge pic.twitter.com/vmmoi1bQ8y — trey Trey TREY (@ptreyodactyl) 28 de noviembre de 2016