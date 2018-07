Así puedes proteger tus fotos y vídeos sexuales

Nuestros teléfonos móviles están repletos de información sensible que pueden convertirse en un arma arrojadiza si alguien quisiera usarlos en nuestra contra. Menos mal que nuestros expertos de El Sextante se han puesto en contacto con un informático para que nos brinde algunos consejos sobre cómo proteger nuestras fotos y vídeos íntimos tanto de los ataques de hackers como de la ya denominada 'pornovenganza'.

Cada vez son más los casos de 'pornovenganza', es decir, que alguien con el que has pasado un buen rato decide publicar alguna imagen o vídeo subido de tono en el que tú seas el protagonista.

Pero una foto íntima tuya puede aparecer en internet sin necesidad de rencor o venganza. Los hackers están a la orden del día, y sobra decir que en nuestros teléfonos móviles tenemos material sensible que de ser publicado, no solo puede dejar al descubierto contraseñas y números de tarjetas de crédito, también fotos subidas de tono y vídeo íntimos.

Sí, publicar contenido íntimo sin tu consentimiento es un delito como una catedral, pero una vez lanzado a la red, el material llegará en cuestión de microsegundos a cualquier parte del planeta y cualquiera podría cogerlo y guardarlo.

Por eso mismo, nuestros amigos de El Sextante se han puesto en contacto con el experto en seguridad informática @SoydelBierzo, que ha recomendado algunas aplicaciones muy útiles que pueden servir para proteger nuestros contenidos.

Camera V: Solo para Android. "Nació como herramienta para activistas, almacena fotos y vídeos en un almacén cifrado dentro del propio dispositivo, con clave, botón del pánico para borrar todo y más utilidades. Es un proyecto gratuito y seguro, las imágenes se pueden subir a Dropbox, aunque allí se pierde la magia de la seguridad, igual que si las mandamos por Whatsapp. Pero al menos en el dispositivo están seguras. Está bien pero no es una app demasiado amigable para el día a día", comenta.

Keepsafe: Para Android y Apple. "Solo en Android ha superado los diez millones de descargas. Permite almacenar las imágenes de forma segura y con la versión de pago también permite tener una segunda clave que lleva a un depósito de imágenes falso para engañar a un posible atacante, además de registrar toda la actividad “extraña” en la aplicación, como intentos de acceso fallidos, etc. Ofrece almacenar las fotos, para ahorrar espacio, en una nube propia de la compañía que desarrolla la aplicación. 200 imágenes en la versión gratuita, 5.000 en la de pago. Y aquí es donde viene la pega para esta aplicación: no cuentan cómo almacenan este material en su nube, si de forma cifrada o no", explica.

Private Photo Vault: "Una de mis app favoritas. Está disponible en Android e iPhone, hay una versión gratuita limitada y otra de pago por 3,99€. En iPhone la versión básica nos permite bloquear la aplicación mediante un código PIN de 4 dígitos, que pueden ser números o letras. Dentro, podemos crear álbumes, importar imágenes de los almacenes normales de fotos de cada dispositivo, tomar fotos y vídeos y almacenarlos directamente en la aplicación. También podemos compartir las imágenes con otras apps, email, etc. (En iPhone esta funcionalidad está muy limitada, solo permite enviar por email o al almacén de fotos propio del iPhone las imágenes, la de Android permite compartir con cualquier aplicación)”, comenta