Chuando Tan, el fotógrafo que nunca envejece

Instagram arde con las imágenes de este fotógrafo, y no porque sean de paisajes inigualables o porque retraten momentos únicos. No. Arde porque Chuando Tan acostumbra a subir fotografías suyas con el torso desnudo mostrando un cuerpazo que la mayoría de veinteañeros desearía tener. Aunque él está lejos de esa edad...

Chuando Tan es un fotógrafo de Singapur que no deja indiferente a nadie y no es por su trabajo, que además es realmente bueno, sino por su físico y su edad. Chuando podría pasar por un joven de unos 20 o 25 años gracias a su rostro sin arrugas y a un cuerpo digno de admirar. Sin embargo, debajo de todos esos músculos y esa cara de no haber roto un plato, se esconde un hombre de 50 años. ¡No nos lo podemos creer!

El fotógrafo fue uno de los modelos más cotizados de los años 80 y 90 en Singapur, ¡y eso que pensábamos que había nacido pasados los 90! Después de su carrera en las pasarelas, este hombretón empezó una corta carrera como cantante, aunque sin mucho éxito. Su pasión ha sido siempre la fotografía, así que cuando vio frustradas sus aspiraciones de convertirse en un artista musical decidió montar una empresa fotográfica junto a su buen amigo Frey Ow llamada Chuando & Frey. El negocio ha dado sus frutos y los dos pueden presumir de haber trabajado para revistas de la talla de Elle y Harper's Bazaar e incluso haber sido los autores de la imagen en la portada del álbum Discipline de Janet Jackson en 2008.

¡Si es que lo tiene todo! Talento, dedicación, un físico espectacular... ¿Y la clave del éxito de su cuerpazo? Según él, mucho deporte, además de evitar ducharse tarde por las noches y muy temprano por las mañanas y comer pollo de Hainan. ¡Probaremos estas dos últimas cosas! Aunque no sé si nos funcionarán tan bien como a él, ya que Chuando también comenta que la genética tiene que ver. Qué mala suerte...

La verdad es que no nos cansamos de ver su cuenta de Instagram y su torso desnudo. ¡Comprobadlo vosotros mismos! ¿No os parece espectacular?