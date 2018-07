La guía definitiva para tener buen sexo en el coche

El coche, ese sitio en el que todos hemos pasado un buen rato con nuestras parejas y rolletes. Y si no lo has pasado aún, deberías. Porque hacerlo en el coche despierta mucha pasión y puede que furia, nos hace sacar nuestro lado más salvaje. Aunque no debemos despistarnos y dejar que esta pasión nos nuble el juicio. Si no quieres que esto te suceda y deseas pasar el mejor rato de tu vida con tu romance, ¡toma nota de estos consejos!

Ten un poco de discreción

Sabemos que está muy bien dejarse llevar y que eso va a desatar la pasión. Pero antes de dejar que el morbo os gane, es mejor pararse y pensar en un sitio tranquilo donde dejar el coche. ¿Qué eso puede dejar la magia a un lado? No te pongas esa excusa. Hacerlo en el coche ya tiene su toque mágico porque haces algo diferente, porque estás en un espacio que no es del todo privado, porque desata la locura.

La parte trasera es más cómoda

Eso si no quieres hacer un aquí te pillo aquí te mato. Para eso, indudablemente, la parte delantera. En los asientos de atrás encontrarás la comodidad que los de delante no te pueden brindar y tendrás más libertad de movimientos. Eso sí, no esperes sentirte como en la cama doble de tu casa ni en la bañera, tampoco se pueden hacer milagros. Aunque si tienes una furgoneta o un automóvil con un amplio maletero siempre puedes transformar esa zona en tu nidito de amor poniendo un colchón en el maletero.

Cómo tener buen sexo en el coche / El Sextante

Ten cuidado con los movimientos bruscos

No queremos que te desnuques tú ni que lo haga tu pareja. Así que ojo con dar un golpe aquí, agarrar fuerte allí o intentar saltar a lo loco. Piensa que el espacio es limitado y que tienes objetos salientes con los que te puedes golpear, como la palanca de cambios que, debes recordar, no es un juguete sexual. Si quieres divertirte experimentando, mejor tráete estos juguetes de casa y no dejes que tu ímpetu por descubrir si a tu chica le cabrá esa palanca te gane.

Pon música para ambientar

¿No te parece sexy hacerlo mientras suena de fondo una canción de lo más sensual? Moverse al ritmo de la melodía y dejarse llevar por los compases puede mejorar tu experiencia en el coche. Además, existe un sinfín de canciones pensadas para despertar tu deseo sexual. Sólo tenéis que encontrar vuestra playlist.

Piensa en la parte exterior de tu coche

Existe y puede utilizarse de muchas formas. Tiraos encima del capó, apoyaros en la ventana… Los límites están en vuestra imaginación. Aunque este consejo es mejor seguirlo si no habéis obviado el primero y habéis decidido alejaros de la multitud para trasladaros a un lugar escondido.

sexo en el coche / Internet

Ten en cuenta que podrás tener rozaduras

Tu coche está pensado para ser conducido y está construido con un material antideslizante que puede irritar tu piel. Así que coge una crema con la que te puedas untar después para aliviar un escozor que seguramente te resultará molesto.

No tires los preservativos a lo loco

Por favor, un poco de educación. Que hayas pasado un rato increíble no significa que puedas hacer lo que queráis. Y estar en un lugar apartado tampoco. Guárdate ese plastiquito en algún sitio hasta que podáis deshaceros de él tirándolo a la basura.