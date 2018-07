Una pareja tiene un calentón en la puerta de un restaurante lleno de gente

La noche nos confunde, o eso dicen debido a todas las experiencias alocadas que suelen suceder en ese lapso de tiempo. Cuando mezclamos alcohol y lujuria, las cosas no suelen terminar bien, aunque en ese momento todas las ideas que tengamos nos parezcan las mejores del mundo.

Eso mismo es lo que podría decir esta pareja en Londres. Una chica y un chico fueron pillados practicando sexo oral y masturbándose mutuamente en la entrada de un restaurante, al lado de un cartel con el reclamo del famoso plato británico "Fish & Chips". Cuando la cosa ya se estaba calentando más de lo esperado, un hombre empezó a tocar el tema On The Floor de Jennifer Lopez y Pitbull con la acordeón mientras se iba acercando cada vez más a la pareja. Sin embargo, eso no paró su pasión desenfrenada ni impidió que los dos terminaran optando por la penetración en medio de la calle.

Los transeúntes que grabaron el vídeo con el que se descubrió esta historia, no se podían creer lo que veían. Tacharon la escena de surrealista y colgaron el vídeo en Facebook para darle más difusión. De momento, la grabación se ha vuelto viral y acumula más de 6 millones y medio de visitas.

La próxima vez que a la pareja le entre un calentón, esperemos que tengan la decencia de esconderse.