La policía portuguesa busca a una pareja que mantuvo relaciones sexuales en un parque junto a una niña

La escena tuvo lugar en el parque público Taboao de Paredes de Coura, al norte de Portugal, a escasos 30 kilómetros de la frontera con España. En las imágenes se observa a una pareja teniendo sexo al aire libre, con la presencia de una menor de edad junto a ellos, por lo que se supone que sería su hija. La mujer, que está acostada sobre un hombre con el torso desnudo, cubre sus intimidades con un pareo mientras practica movimientos carnales. Incluso en un momento se dirigen a la niña, de unos 6 años, intercambiando unas palabras sin dejar de mover sus caderas, en un parque donde también se hallaban más familias.

Una de las personas que allí se encontraban decidió grabar la escena, un vídeo de 11 minutos que ha colgado en Youtube para denunciar la situación. Pero la presencia de público no parece intimidar a la pareja, que no solo no interrumpe la cópula, sino que en ningún momento intentan ocultar su identidad y sonríen a las personas que graban como si nada.

El vídeo ya ha sido retirado y puesto a disposición de la policía portuguesa, que investiga el hecho para conocer la identidad de los responsables y paguen por su falta.