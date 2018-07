Tener una discapacidad visual no es un problema para disfrutar de los vídeos más explícitos de la red. La plataforma Pornhub lanza una nueva serie de vídeos especialmente dedicados para invidentes. ¿Quieres saber de qué se trata?

Existen 285 millones de personas ciegas o con graves discapacidades visuales en el mundo, un nicho suficientemente elevado como para que uno de los portales de porno en internet haya decidido centrar una división de su negocio en ellos. Se trata de Pornhub Care, un departamento filantrópico de la compañía que apuesta por adaptar sus contenidos a los invidentes, y que ya organizó en su momento campañas contra la violencia doméstica y de concienciación sobre el cáncer de mama, como Save the Boobs.

¿En qué consiste el porno para ciegos? Renovarse o morir. Esta plataforma ha dado una vuelta de tuerca al consumo de contenido adulto. No, no se trata de traducir al braille las monosilábicas conversaciones de los actores. La web ha lanzado una colección inicial de 50 vídeos adaptados con audiodescripciones, donde locutores profesionales narran hasta el más mínimo detalle la escena que se está reproduciendo: la localización, la ropa de los actores, las actitudes, los gestos, las acciones... Todo lo que está pasando por delante de la cámara para que el usuario invidente se cree una imagen lo más realista posible en su mente. Y no se limita al contenido más clásico: heterosexual, especial para mujeres, gay, bisexual, transexual... "Cada vídeo incluye la narración especial que ha sido adaptada y diseñada para dar al usuario el pleno disfrute en cada escena", detalla la compañía en un comunicado.

"Con más de 60 millones de personas visitando nuestra web cada día, pensamos que es importante incluir este tipo de contenido accesible", defiende el vicepresidente de Pornhub, Corey Price, en The Huffington Post. Y por el momento parece que la iniciativa está teniendo su demanda, ya que uno de sus vídeos roza las 500.000 reproducciones.

Este nuevo desarrollo de Pornhub Care se une a otras iniciativas pioneras del sector, como Pornfortheblind.org, el primer sitio exclusivo de pornografía para ciegos que cuenta con 150.000 usuarios únicos al mes, o las imágenes pornográficas en relieve acompañadas de descripciones en braille.