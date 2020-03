Brisa Fenoy: "Invito a que todo el mundo se cuestione a qué lobo alimenta cada día, al del amor o al del poder"

La cantante Brisa Fenoy , que siempre ha mostrado su absoluta implicación por las desigualdades sociales, responde las preguntas de Frank Blanco en Te La Vas A Ganar . ¿A qué dedica su tiempo libre?, ¿sigue inmersa en el mundo de la moda? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

Brisa Fenoy continua esforzándose para dedicarse a lo que más le gusta. Ella misma reconoce que la música no le da para vivir y que tiene que ganarse la vida a través de otros canales. Internet, colaboraciones, entrevistas, promoción.. Y la moda. Brisa lo tiene claro: "Fue mi herramienta y mi puente para seguir en la música".

"En mi tiempo libre me doy a mí misma, para luego dar a las canciones. Si no nos damos a nosotros mismos no damos nada, porque estamos vacíos. Hago deporte, meditación, leo mucho...".

En 2019 la cantante sacó su primer libro 'Amor o Poder', en el que explica que para ella, en el mundo existen dos tipos de personas: las que se mueven por amor y por las que se mueven por poder. "Invito a reflexionar y a que todo el mundo se cuestione a que lobo alimenta cada día, al del amor o al del poder".

Su último single se titula 'Fábricas de Miedo':