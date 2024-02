Ángel Martín sobre la utilización de la palabra ‘loco’: “No me ofende”

Chenoa y Ventura no han podido disimular su alegría tras llevar 100 programas al frente de Tómatelo menos en serio . Una cifra muy especial que merecía un invitado a la altura de la celebración como Ángel Martín. El cómico no ha tenido reparos en hablar de cómo ha evolucionado su vida y sus problemas de salud mental, tras los que ha escrito dos libros.

“Mi cabeza decidió estar convencida de que había encajado absolutamente todas las piezas del universo”. Así ha explicado Ángel Martín el brote psicótico que sufrió en 2017, un suceso que motivó al cómico a escribir Por si las voces vuelven, su primera obra, en la que narra su experiencia personal con el fin de ayudar a identificar las señales que preceden al brote a quienes puedan encontrarse en una situación similar. “Ese libro existe porque yo no lo encontré”, ha sentenciado.

Hace pocos meses Ángel Martín ha vuelto a las baldas de novedades de las librerías con Detrás del ruido, su segundo libro, en el que explica sus hábitos para impedir que este episodio se repita. “Pensé voy a escribir el libro para contar cómo lo hago yo para que no se vaya todo a la mierda, para que veas el interior de mi cabeza, cómo funciona y, si algo te sirve, cógelo y úsalo”.

Convertido en un referente mediático a la hora de mostrar la importancia de la salud mental, Ángel Martín también ha sabido vehicular sus vivencias en su último monólogo, Punto para los locos, un espectáculo en el que busca crear “aparte de una cosa con la que te rías”, que los asistentes salgan del teatro pudiendo decir “pues me llevo un par de herramientas que no sabía que me podían venir bien”.

Un título por el que Ventura no ha dudado en preguntar al guionista acerca de la banalización del término loco. “No me ofende”, ha confesado, añadiendo que “hay que saber distinguir si estas usando las palabras para insultar o para ser coloquiales y entendernos todos”.

Informativos matinales, juergas y sucesos paranormales

Uno de los grandes éxitos de Ángel Martín dura poco más de dos minutos. Su Informativo matinal se ha convertido en el medio de información predilecto para miles de personas, entre ellos Chenoa, que se declara fan absoluta del formato, aunque esa no fue la premisa con la que se inició el proyecto.

“Fue una broma que se fue de las manos”, ha confesado el autor, que tras un madrugador repaso a la actualidad observó que “todos los medios hablaban de la misma noticia, cada uno con su línea editorial”. Un análisis que le llevó a grabar un vídeo comentando su impresión y “funciono mucho mejor” que su contenido habitual en redes.

También ha internado repasar alguna de sus noches legendarias, sin mucho éxito, pues solo ha podido deslizar que “hubo una noche que debió ser terrible, porque Quequé y yo la llamamos La noche de la mierda. Cuando nos vemos recordamos algo que debió pasar”, aunque la reminiscencia parece borrosa.

Uno de los detalles más truculentos que se han tratado con Ángel Martín ha sido su relación con un suceso paranormal que experimentó en casa de sus padres. “Recuerdo despertar una noche y que el piano (su padre es músico) estuviese sonando de puta madre”, ha comentado en el plató de Tómatelo menos en serio. “Pensé: ostia, mi padre no toca así”, una curiosidad que le llevó a recorrer el pasillo observando que sus padres aún permanecían en la cama, pero que no llegó a revelar, pues volvió a su cuarto justo al llegar a la puerta. “Me arrepiento tanto de no haber abierto esa puerta”, ha confesado con amargura.